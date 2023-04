Wielercommentator Danny Nelissen weg bij NOS na ophef

Nelissen zegt tegen deze site dat hij heeft gesproken over zijn vertrek bij NOS met Shownieuwsdeskundige en oud-wielrenster Leontien van Moorsel. ,,Ik heb hem vrijdag gesproken. Hij was bij de Amstel Gold Race, maar hij doet normaal gesproken verslag van die koers, al jaren”, zei Van Moorsel daar zondagavond laat over bij het entertainmentprogramma. ,,Het is een van de betere commentatoren. Het is gewoon een gemis voor het wielrennen. Ik en heel wieler-Nederland vinden het echt heel erg dat hij aan de kant gezet is.”

Zelf wil Nelissen het nieuws niet verder toelichten. ,,Dat komt ter zijner tijd.” Hij vindt dat er ‘heel veel’ beweerd wordt zonder dat er sprake is van hoor- en wederhoor.

In de column van een maand geleden waarin De Vries de misstanden aan de kaak stelt, noemt zij de naam van haar collega niet, maar al snel ging wel Nelissens naam rond. Ze schreef in NRC onder meer hoe ze haar collega aansprak op de smerige taal die hij uitsloeg, en maakte daar melding van bij een eindredacteur. Een jaar later merkte ze wederom ‘een raar sfeertje’ op. ‘Er komt niemand naast je staan. Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel. Kun je je voorstellen hoe dat is?’ Als ze daarna niet meer welkom is bij De Avondetappe, en dat aankaart bij haar hoofdredacteur, wordt daar niets mee gedaan.

‘Publieke schandaal niet nodig’

De Vries zei vorige week nog dat de gevolgen van het openbaar maken van de misstanden bij NOS Sport groter zijn dan wat haar betreft nodig was. ,,In mijn geval staan de gevolgen voor de dader niet in verhouding tot het vergrijp. Hij wordt nu overal aangekeken op het verhaal, en nu zullen zich misschien deuren sluiten voor hém. Dat had helemaal niet moeten gebeuren als hij destijds gewoon een tik op de vingers had gekregen. Dan was het klaar geweest, had niemand er ooit wat van geweten, en was er nu niets aan de hand. Dit had helemaal niet zo hoeven te lopen. Voor smerige praatjes verdien je een berisping, geen publieke schandpaal.”

De Vries schreef de column over haar ervaringen naar aanleiding van een onderzoek naar tientallen meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de NOS. De hoofdredactie van NOS Sport stapte daarop op.

