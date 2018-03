Wietze de Jager begint met 'hoop ideeën' aan nieuwe radioshow

Pierre Bokma en Victor Löw in stuk over handelaren in 'big data' zoals Facebook

14:48 Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts en Tom de Ket spelen de hoofdrollen in #Niksteverbergen, de nieuwe voorstelling van het collectief De Verleiders. De vijfde rol wordt gedeeld door Leopold Witte en Peter Drost. De voorstelling is van januari tot en met juni 2019 in de Nederlandse theaters te zien, maakte producent Bos Theaterproducties vandaag bekend.