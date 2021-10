Wietze de Jager bij Expeditie Robinson in tranen: ‘Wat een mooi leven heb ik’

Wietze de Jager raakte vanavond hevig geëmotioneerd in aflevering achttien van Expeditie Robinson . De radio-dj van Radio 538 is dit seizoen een van de kandidaten die na eerdere deelname (in zijn geval 2015) een tweede kans krijgen.

Zeventien dagen bivakkeert De Jager nu op het eiland in Kroatië en in een onderonsje met mede-eilandbewoner Jay-Jay Boske breekt de radio-dj bij het mijmeren over thuis en zijn gezin, vrouwe Lieke en hun drie kinderen.

,,Ik merk wel, en dat is best bijzonder, dat ik iedere ochtend gelukkig wakker word. Het klinkt stom, maar het ligt er ook aan dat je een heel fijne groep mensen hebt”, stelt De Jager. Boske: ,,Je bespreekt zoveel met elkaar dat ik ondertussen meer van jou weet dan veel van mijn vrienden.” De Jager: ,,Je gaat veel dieper. Je hebt het niet alleen over je werk, maar het gaat ook over thuis, familie, wat je zo leuk vindt aan je partner. Mijn kinderen.”

Als Boske vraagt of hij er zo, met die gesprekken, er beter doorheen komt, glinsteren in zijn ooghoeken de sluiertjes vocht. ,,Tranen van geluk”, weet hij, ,,omdat ik weet dat als ik straks thuis kom, ze staan te wachten. Dat het mooi wordt. Ik realiseer me gewoon wat voor mooi leven ik heb in Nederland. Dat merk je pas als je hier zit. Je zit er middenin. Maar als je eruit bent, denk je van shiiit, wat hou ik veel van die kleintjes, en ook mijn vrouw.”

Eigen schuld

Wietze de Jager moest in 2015 al vroeg vertrekken van destijds de eilanden van de Filipijnen. ,,Ik baalde enorm dat ik al snel naar huis moest. Ook omdat ik dacht dat het een once in a lifetime kans was. Het was mijn eigen schuld, hoor, ik heb het spel veel te fanatiek gespeeld, ging er heftig in",zei De Jager eerde tegen deze site. Dolblij was hij met zijn tweede kans. ,,Ik kon bijna niet geloven dat ik nog eens mee mocht doen.’’

Dit seizoen manifesteert de radio-dj zich als een ware Robinson. Vorige week won hij een proef. Vanavond was er de samensmelting met de kandidaten op Afvallersavond en schoven zij aan bij het diner. Waar hij zich ook manifesteerde, grapte Jay-Jay Boske: ,,Wietze heeft mij verrast. Niet alleen in de laatste paar proeven die hij fantastisch deed. Maar ook doordat hij gewoon twaalf bier achter elkaar opdrinkt. Zonder te huilen.”