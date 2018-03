Wietze de Jager en zijn Lieke krijgen een zoon

Wietze de Jager is sinds september 2015 getrouwd met Lieke Veld, radio-dj bij Qmusic. Eind van de vorige zomer vertrok De Jager bij die zender na een breuk met co-presentator Mattie Valk. De Jager ging in dienst bij Talpa, waarvoor hij radio én televisie doet. Vanaf oktober is hij al te zien bij Shownieuws, op maandag 16 april komt hij op Net 5 met een eigen televisieprogramma Je droom achterna: een Frans kasteel. In dat programma strijden vijf koppels om de baan van kasteelbeheerder in het Franse plaatsje Quinéville. ,,Het is programma waar ik zelf ook naar zou kijken”, stelt De Jager die komende zaterdag voor het eerst aan zijn nieuwe radioprogramma bij 538 gaat beginnen.



De Amsterdammer is dan zowel op zaterdag als zondag tussen 12.00 en 15.00 uur te beluisteren. ,,Het is heerlijk radiomaken in het weekend omdat er nu eenmaal veel gebeurt. Met uitstapjes, visite, sport, van alles, ”, zegt de DJ die op zaterdag een vaste rubriek heeft: de kelderklasse. ,,Daarin volgen we een voetbalwedstrijd in de onderste regionen die tijdens ons programma wordt gespeeld. Spreek ik de aanvoerders, betrokkenen en laat ik de luisteraars vooraf een en ander voorspellen. En we schakelen dan live over naar het sportterrein waar we contact hebben met de voorzitter of andere betrokkenen. Dus als er geïnteresseerde elftallen zijn: jullie kunnen je opgeven op de website van Radio 538.”