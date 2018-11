Wild Romance opgestaan uit de dood

In al die jaren werd zijn even rijke als gevulde loopbaan één keer onderbroken. Dany Lademacher (68), reeds vanaf zijn 16de professioneel muzikant, moest in mei van dit jaar onder het mes. ,,Ik kreeg nauwelijks meer adem. Mijn huisarts vermoedde de longaandoening Copd – ook al was ik 28 jaar van de sigaret af. Bleek het mijn hart te zijn. Ik heb zes bypasses gekregen, er was nog maar één ader die mijn hart van zuurstof voorzag. En die stond op knappen. ,,Echt, ik had twee jaar geleden al hartstikke dood moeten zijn. Maar na deze serieuze apk mag ik, godzijdank, weer verder.” Lachend: ,,Ik beschouw de operatie en het herstel maar als mijn eerste vakantie in jaren.”