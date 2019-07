Wilfred Genee en Peter R. de Vries clashen: ‘Hoop tijd verspild’

Er was vuurwerk beloofd bij de voorlaatste uitzending van Café Hendriks & Genee van dit seizoen. Met Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet als gast wees alles op een pittige uitzending. Eerder liep de politicus immers nog weg bij het radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee, omdat de presentator het te weinig over zijn boek wilde hebben en meer over politiek. De spanning zat gisteravond echter vooral bij de eerste gast: Peter R. de Vries.



Genee en Hélène Hendriks besloten De Vries het vuur aan de schenen te leggen over bijna alles wat in zijn lange carrière was voorgevallen. Van zijn gestrande politieke avontuur tot zijn vriendschap met Cor van Hout tot de boodschap die hij kreeg van de gezochte topcrimineel Ridouan Taghi. Het leverde een bij vlagen ongemakkelijk gesprek op. Dat werd aan het einde ook bevestigd door Hendriks: ,,Dit is echt ongemakkelijk mensen!”



Ook de verschillende petten die De Vries op zou hebben werden besproken. Zo hekelde Genee dat De Vries onlangs in RTL Boulevard in discussie ging over Olcay Gulsen. De Vries was daar als misdaadexpert, maar viel Quote-journalist Mark Koster aan over de rol van Gulsen in het faillissement van haar bedrijf. De Vries is tevens de directeur van het advocatenkantoor dat de voormalig mode-ontwerpster vertegenwoordigt. De misdaadverslaggever staat achter zijn actie. ,,Het was alleen maar goed dat er iemand was met kennis van zaken”, aldus De Vries gisteravond.