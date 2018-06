Wilfred Genee: Er gebeurt altijd wel iets

Nederlan­der laat tv massaal links liggen

10 juni Het traditionele televisie kijken nam de eerste helft van dit jaar verder af. In de eerste 22 weken van 2018 zaten 's avonds tussen 18.00 en 00.00 uur gemiddeld 300.000 mensen minder voor de buis dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). In de meting is het uitgesteld kijken (via bijvoorbeeld NPO Start) meegenomen.