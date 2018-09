Will Smith springt uit helikopter boven de Grand Canyon

Smith onderging de beproeving om aandacht en donaties te vragen voor Global Citizen, een organisatie die wereldwijd honger bestrijdt. In de livestream op zijn kanaal gaf hij toe doodsbang te zijn. ,,Ik heb al mijn leven lang een interessante band met angst", liet hij weten, waarna hij vertelde dat hij als kind met zijn familie de bijna 2000 meter diepe natuurkloof bezocht en vanaf de kant al bang was. "Ik kan me herinneren dat de schoonheid ervan me enorm veel deed, maar ik was doodsbenauwd om bij de rand te komen. Al mijn familieleden stonden daar maar ik was te bang en kon het daardoor minder goed zien. Ik heb er later een punt van gemaakt om alles waar ik bang voor ben te trotseren."