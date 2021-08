Willeke Alberti wil na coronabesmetting niet meer werken met ongevaccineerden

,,Iemand in mijn omgeving - ik zeg niet wie, want dat vind ik niet netjes - heeft mij toch weten te besmetten. Diegene was niet gevaccineerd. Hoe dom kun je zijn?”, aldus de 76-jarige vandaag in de Telegraaf. ,,Als je met mij omgaat of werkt, weet je dat ik veelvuldig optreed in verzorgingshuizen. Dan moet je toch wijs zijn en niet ongevaccineerd in mijn buurt komen? Je laat je toch ook inenten tegen bijvoorbeeld de mazelen, pokken of polio?”