Willem-Alexander en Máxima bedanken hulpverleners na rellen: ‘U doet fantastisch werk’

LIVE | Relatief rustige avond, wel 81 arresta­ties na ‘kat-en-muis­spel’ in Rotterdam

8:33 In Rotterdam zijn gisteravond zeker 33 mensen aangehouden voor diverse overtredingen van de coronamaatregelen. Een aantal van hen pleegde vernielingen, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens de zegsman was het op sommige plekken wel onrustig met jongeren, maar niet vergelijkbaar met de rellen en plunderingen op maandagavond. Volgens hem was er sprake van “een kat-en-muisspel” tussen de jongeren en agenten. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.