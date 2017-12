Willem-Alexander en Máxima duiken de zee in op Saba

Countryzanger Rowan steelt harten van The Voice-kijkers

1 december Countryzanger Rowan du Chatenier wist vanavond tijdens de laatste aflevering van de Blind Auditions in The Voice of Holland slechts twee stoelen te laten draaien, maar stal ondertussen wel de harten van de kijkers op sociale media. Met zijn vertolking Arms of a woman van Amos Lee maakte hij heel wat los. 'Dit is prachtig!', luiden de reacties.