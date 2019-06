Willem-Alexander en Máxima vergapen zich in bijzondere Ierse bieb

Misschien zijn de studenten van Trinity College van alle Ieren wel het meest blij met het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar aan hun land. Zo kunnen ze deze donderdagochtend tenminste een paar uur ongestoord blokken, zonder dat er een lange rij toeristen onder hun ramen door schuifelt.



De 18de-eeuwse bibliotheek van de universiteit is dé toeristische trekpleister van de Ierse hoofdstad Dublin. Duizenden buitenlanders vergapen zich dagelijks aan al die boekenkasten in de Long Room, snuiven de geur van de in leer gebonden boeken op, wijzen naar de krakkemikkige houten trapjes voor al die rijen antieke boeken, naar de Ierse onafhankelijkheidsverklaring, de borstbeelden. ,,Ze moeten zo lang in de rij staan en vooral Amerikanen worden dan luidruchtig,’’ vertelt een oud-student, die deze week betrokken is bij de begeleiding van het staatsbezoek van de Oranjes aan Ierland.



Vandaag is de bieb dicht, maar niet voor de hoogste gasten uit Nederland. Willem-Alexander en Máxima raken niet uitgekeken en blijven langer in de bibliotheek dan de Ierse gastheren aanvankelijk hadden voorzien. Daaruit concludeert hun gevolg tevreden dat ze dit onderdeel van het staatsbezoek oprecht interessant vonden.