Willem-Alexander en Máxima voor het eerst weer op buitenlandse reis

Het bezoek kon vorig jaar vanwege de coronapandemie niet doorgaan en vindt nu alsnog, in aangepaste vorm, plaats, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Deze trip zat al langer in de pijplijn: Willem-Alexander en Máxima bezochten alle deelstaten behalve Berlijn - dat nu centraal zal staan - en het paar wil bondskanselier Angela Merkel nog ontmoeten voor zij later dit jaar afzwaait. Ook zouden ze persoonlijk hun dank willen overbrengen voor de hulp rond de IC-bedden die Duitsland bood in de coronacrisis. Het zal ook de eerste keer zijn dat ze weer in het regeringsvliegtuig stappen, na hun omstreden vakantietrip naar Griekenland afgelopen najaar.