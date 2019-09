Willem-Alexander trots op Máxima: A happy wife, a happy life

,,Ze heeft een hele goede balans voor haar totale werkzaamheden, zowel als koningin als hier als VN-gezant, én als moeder", zo vertelde de koning. ,,Het is ontzettend interessant en ze bereikt heel veel: 1,4 miljard mensen inmiddels over een periode van tien jaar en nog 1,7 miljard mensen te gaan. Er is nog veel werk om te doen. Gelukkig kan ze er nog een tijdje mee doorgaan."



Dat Willem-Alexander dit jaar voor de tweede keer als staatshoofd bij de VN is, had een aantal ‘goede redenen’. Het tienjarig jubileum van koningin Máxima als VN-gezant was een heel belangrijke aanleiding, bekende de koning. ,,Maar het kwam dit keer goed uit. Vaak valt de Algemene Vergadering samen met Prinsjesdag. Nu is het de week erna.”



De koning ziet ook meerwaarde in de mogelijkheid om met alle vier de premiers van de landen van het koninkrijk samen te zijn en gesprekken te hebben. ,,Vaak zie je elkaar alleen één op één, maar het is heel mooi te zien hoe je juist hier kunt samenwerken”, aldus Willem-Alexander. In zijn toespraken benadrukte hij steeds weer namens een heel koninkrijk te spreken. ,,Dat maakt Nederland als partner ook zo interessant. Aan de ene kant is het koninkrijk vertrouwd met de problemen van tropische kleine eilanden, aan de andere kant is het kernlid van de Europese Unie”, legde de koning uit.