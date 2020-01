Willem Dafoe schittert in bizar The Lighthouse: zijn de mannen gek op of ván elkaar?

Nog nooit in zijn rijke carrière heeft Willem Dafoe (bekend uit meer dan 130 zeer uiteenlopende films waaronder Antichrist en The Temptation of Christ) het Internationale Filmfestival van Rotterdam bezocht. Dat steekt de Amerikaanse acteur met de Nederlandse voornaam al jaren.



,,Mijn vrouw, Giada Colagrande, is filmmaakster en heeft diverse keren het festival met een aantal van haar films bezocht. Van haar hoor ik telkens geweldige verhalen. Maar spijtig genoeg was ik nooit in de gelegenheid om haar in Rotterdam te vergezellen.”



Ook dit jaar moet de 64-jarige Dafoe verstek laten gaan door andere verplichtingen in zijn eeuwig mudvolle agenda. Terwijl er toch een mooie reden is om naar de Maasstad af te reizen: zijn nieuwe film The Lighthouse is een van de opmerkelijkste en radicale films uit zijn carrière die wat grilligheid betreft toch al imposant is. Hij heeft vier Oscarnominaties op zijn naam staan, waarvan de laatste voor zijn vertolking van Vincent van Gogh was in At Eternity’s Gate (2018).



