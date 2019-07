Willemijn Verkaik solliciteert naar ESF

,,Ik zou dat wel gaaf vinden, ook omdat ik uit die popwereld kom en intussen door het theatervak ook wel weet wat een goede performance is", aldus de 44-jarige Willemijn die internationaal al naam maakte met hoofdrollen in musicals op West-End en op Broadway. ,,Sinds Anouk is de kwaliteit van inzendingen verbeterd en er wordt intussen ook anders tegen het songfestival aangekeken. Dus ik zeg gewoon: ja, het staat op mijn wensenlijstje."



Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar plaats in Nederland, na de winst van Duncan Laurence. Dat betekent dat ons land, als gastland, direct een plek in de finale heeft en dus niet mee hoeft te doen aan de halve finales.



Wie Nederland in eigen land mag vertegenwoordigen, wordt naar verwachting pas in het nieuwe jaar bekendgemaakt. Deze zomer moet duidelijk worden in welke stad het internationale muziekfestijn wordt georganiseerd. Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht zijn nog in de race.