Willibrord, Peter, Barrie en Gerard stelen harten van kijkers

In Beter Laat Dan Nooit gaat Olcay Gulsen met de bekende heren, die inmiddels allemaal op leeftijd zijn, op rondreis door Azië. Eerste bestemming: Tokyo. Dat lijkt de mannen in eerste instantie leuk, al komen ze er snel achter dat het verre van gemakkelijk is om de weg te vinden. ,,Joh, alles is in het Japans!", merken ze op.



Na meerdere malen de weg te hebben gevraagd, komt het gezelschap uit bij hun verblijf voor de eerste nacht. En dat is er één waar ze allemaal van schrikken. Ze moeten de nacht doorbrengen in een typisch Japans hotel met vierkante hokjes, waar ze alleen in kunnen slapen. ,,Flikker nou gauw op", aldus Willibrord Frequin. De volgende morgen: ,,Ik had het gevoel dat ik in een soort dwangbuis lag."



Niet alleen weten de vier senioren niet wat ze meemaken in het hotel, ook de straten van Tokyo blijft ze verbazen. Zo belanden ze in een kleurrijk café, waar ze onder meer sushi voorgeschoteld krijgen. ,,Dat vreet ik in m'n slechtste dromen nog niet", merkt Gerard Cox droogjes op.