Windsor maakt zich op voor bruiloft Harry en Meghan

Maatregelen

Ook worden in Windsor de eerste veiligheidsmaatregelen getroffen. Camera's met kentekenherkenning worden geïnstalleerd en de eerste grote betonblokken, die moeten voorkomen dat wordt ingereden op het publiek, liggen op hun plek. Windsor bereidt zich voor op de komst van enkele tienduizenden toeschouwers. In het stadje worden grote borden met informatie over het openbaar vervoer opgehangen en zijn tijdelijke parkeerplaatsen ingericht.



Harry belooft Meghan over ruim twee weken eeuwige trouw in St. George's Chapel, de kapel in Windsor Castle. Na de huwelijksvoltrekking maakt het stel een korte rijtoer door Windsor. Vervolgens volgt in een receptie in St. George's Hall en een feest in Frogmore House, het koninklijke buitenhuis in het park bij het woonkasteel van koningin Elizabeth.