Winfried Baijens is net als de leren jurk van Annechien

Advocaat Dean Saunders: ‘Juridische stappen tegen kwaadspre­ken­de ex Jamie Faber’

17:10 René Halfens, de advocaat van zanger Dean Saunders (38), overweegt juridische stappen tegen mode-ontwerpster Jamie Faber omdat zij in een recent interview met tijdschrift Linda ‘een reeks nooit bewezen schokkende feiten over haar ex-vriend heeft verkondigd’. Saunders komt binnenkort na een jaar celstraf vrij. Hij zat vast wegens brandstichting bij zijn voormalige schoonouders en omdat hij Faber in het gezicht sloeg. ,,Maar de ernstige mishandelingen waarover zij spreekt in het blad zijn nooit bewezen. Saunders is er nooit voor veroordeeld.”