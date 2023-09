Winnaar De slimste mens: ‘Hoe mijn zoon reageert? Onderkoeld, maar hij vindt het ook stoer’

Tom Kleijn balde heel even de vuisten, bracht vervolgens de handen naar de mond en stamelde ‘ongelooflijk’ toen het applaus en de confetti op hem neerdaalde. Zelfs nadat de vorige winnaar Martin Rombouts hem de trofee had overhandigd, was de journalist en documentairemaker nog beduusd. ,,Ik was totaal overdonderd.”

Een tikkie begrijpelijk, want in een bloedstollende finale had Jörgen Tjon A Fong de eindzege voor het grijpen. Eén antwoord moest hij nog geven op de vraag wat ‘ze wisten van Bonaire’, maar dat kwam er niet, waarna de theatermaker de seconden liet wegtikken om onder het aantal van Kleijn te komen. Hij was vergeten (‘Dat doe ik een beetje dom’) dat zijn tegenstander nog een keer aan de beurt was. Met het antwoord ‘gemeente’ tikte Kleijn ‘m meteen in en kon hij zich als De slimste van deze zomer laten kronen.

Een echte speech had Kleijn niet voorbereid, maar spontaan bedankte hij zijn veertienjarige zoon Jonas, die hem had aangespoord mee te doen. Met een twinkeling in zijn ogen richtte hij zich tot junior: ,,Jonas, welke discussie we ook hebben, ik heb gelijk.”

Met een frons en een glimlach had Kleijn de afleveringen teruggekeken. De glimlach vanwege de uitkomst, de frons door zijn nervositeit, waar hij zelf van op keek. De televisieverslaggever trok in zijn loopbaan namens Twee Vandaag, Brandpunt, Nova en Nieuwsuur door Irak, Afghanistan en Syrië. Hij interviewde Assad, woonde als correspondent in New York en zat in een vuurgevecht met de Taliban.

En dan zenuwachtig zijn voor De slimste mens?

,,Nou, dat is niet te vergelijken natuurlijk. Ik dacht eigenlijk vanaf het begin dat ik redelijk ontspannen in dat programma zat. Niet dus. Als je kijkt naar de publiciteitsfoto’s, die vooraf genomen zijn, zie je een enorm serieus, strak gezicht. Ik denk zelf dat ik vriendelijk aan het glimlachen ben, maar het lijkt wel alsof ik slecht nieuws van de tandarts heb gekregen.”

Hoe kwam dat?

,,Veel stress, zeker in de eerste twee, drie afleveringen. En dat is heel gek, want het is maar een spelletje. Maar als je daar eenmaal zit en je speelt tegen mensen die zich net als jij ook zorgvuldig hebben voorbereid, dan ga je daarin mee. En het is nu eenmaal ieders nachtmerrie dat je er na één aflevering uit ligt. Dat is ook wat collega’s, journalisten en televisiemakers zeiden, toen ik vertelde dat ik meedeed: ‘Zou ik ook wel willen, maar ik durf niet.’ Ik vind: je moet het gewoon doen.”

Hoe had je je voorbereid?

,,Ik heb de app van De slimste mens honderden keren gespeeld, een heel seizoen teruggekeken. Die vragen waren zo verschillend. Het ene moment gaat het over Stalin, het volgende over de Smurfen.”

En toen leek het mis te gaan. Na drie dagzeges ging je in de fout op de vraag: Wat weet u van turf?

,,Ik speelde tegen Hidde de Brabander’. Net nadat ik een goed antwoord had gegeven paste ik. Te snel, want daardoor mocht hij beginnen en het dus afmaken. Ik dacht: fùùùùùùck. Als ik even had gewacht, was ik aan de beurt geweest. En in de auto ook nog, hoor. Wat is hier nu net in vredesnaam gebeurd?”

Dacht je ook: die finaleweek kan ik wel vergeten?

,,Voor die vierde aflevering werd gezegd: als je deze doorkomt en dus vijf keer hebt meegedaan, zit je vrijwel zeker in de finaleweek. Bij vier zou dat lastig worden. Ik moest nog drieënhalve week wachten voordat ik het zou weten en heb in die periode continu zitten appen met de redacteur. Mijn geluk was dat Jörgen Tjon A Fong , Aimée Kiene en Renée Kapitein zo goed waren. Zij speelden tegenstanders na twee, drie keer al weg. Daardoor kreeg ik het verlossende telefoontje.”

De revival kwam afgelopen week: drie dagwinsten en ook de eindzege. Hoe ging je na díe opnamedag naar huis?

,,Beetje hetzelfde als die eerste keer: wat is híer gebeurd? Heel raar, maar dan moet je het dus nog een paar maanden voor je houden.”

Kon je het wel aan iemand vertellen?

,,Officieel niet, maar sommige kandidaten nemen vrienden of familie mee naar de studio. Ik heb mijn vriendin en moeder in vertrouwen genomen.”

Je zoon Jonas moest wachten tot aan de finaleaflevering?

,,Hij wist niets, nee.”

Hoe gaat hij reageren?

,,Hij is veertien dus ik vermoed: onderkoeld maar stiekem ook wel stoer.”

Volledig scherm Tom Kleijn met de trofee. © KRO-NCRV

Voor je reportage Hunting for Taliban kreeg je in 2006 een Emmy. De trofee van De slimste zet die award natuurlijk royaal in de schaduw…

,,Haha, nou die Emmy was erg bijzonder hoor, maar ook alweer een tijdje geleden. Deze prijs krijgt een plaatsje naast die Emmy op de kast in mijn werkkamer.”

Wat adviseer je Jaap Jongbloed, jouw halfbroer, als hij wordt gevraagd? Hij kan hier moeilijk overheen…

,,Klopt, hij kan het alleen maar evenaren, maar ik zou wel zeggen: doe mee! Het is zo’n bijzondere ervaring. Jaap heeft ontzettend meegeleefd. Hij heeft zelfs zijn laptop meegenomen op vakantie zodat hij met het gezin kon kijken.”

Tot slot, je laatste docuserie was Terug in Irak voor de NTR. Waar ben je momenteel mee bezig?

,,Ik maak een aflevering voor Andere Tijden begin november. Over een grote nog onderbelichte gebeurtenis in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Daar schortte het vorig jaar nogal eens aan in De slimste mens, de kennis over geschiedenis...

,,De slimste blijft een programma waarbij je na moet denken en veel kunt opsteken. Een goeie mix van dingen waarvan je denkt: dat weet iedereen tot ‘sjees, hoe kun je dat nou weten?’ Een heel fijn programma.”

Fans kunnen nog even door met De slimste mens: All Stars Voor fans, die nog een weekje door willen met De slimste mens, komt KRO-NCRV opnieuw met een speciale reeks op NPO Start. In De slimste mens: All Stars nemen kandidaten uit eerdere seizoenen het tegen elkaar op. Vanaf komende maandag verschijnt elke dag een nieuwe aflevering. Onder anderen Thijs Boontjes, Ionica Smeets, Bram Krikke, Jaike Belfor, Bettina Holwerda, Tex de Wit, Roel Maalderink, Victor Abeln, Bart Vriends en Tina Nijkamp doen mee. Op vrijdag 15 september komt de finale-uitzending online.