Winston Gerschtanowitz presenteert Car Wars: ‘BN’ers die racen met op afstand bestuurbare auto’s’

VIDEO Mart Hoogkamer zag succes ‘Ik ga zwemmen’ niet aankomen: ‘Niet te bevatten’

19 augustus Het begon eigenlijk als een grap, maar het is nu dé zomerhit van 2021: Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. De 23-jarige artiest kan zelf nog nauwelijks bevatten dat zijn lied momenteel het meest gedeelde nummer op Spotify is. ,,Het gaat zo hard, dat ik zelf niet eens de tijd heb om ervan te genieten”, vertelt de zanger in gesprek met deze site.