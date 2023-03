Winston ontroerd door thuiswinnaars Miljoenenjacht: ‘Al tranen bij de voordeur, nog nooit gezien’

De presentator toog met een koffer ‘gevuld’ met 325.000 euro naar Hoorn - hetzelfde bedrag dat de winnaar in de studio bij elkaar had gespeeld. De vrouw des huizes was stomverbaasd toen ze door kreeg waarom Gerschtanowitz voor haar deur stond. Vervolgens barstte ze meteen in huilen uit. Het ontroerde de presentator: ,,Ik heb dat nog nooit gehad; al tranen bij de voordeur.”

Hij neemt plaats op de bank naast huismoeder Callista en project engineer Coen, en legt snel nog even een dekentje over de blote benen van de vrouw des huizes, ‘anders gaat het daar weer de hele avond over’. Het gezin woont samen met hun drie kinderen - 1, 3 en 6 jaar oud - op 70 vierkante meter en kan de prijs goed gebruiken. ,,We wonen hier echt heel fijn. Het is een hele fijne buurt en we hebben hele fijne buren. Maar het huis is een beetje klein”, zegt Callista. Coen: ,,Dat heeft ook wel een beetje met geld te maken.” Callista: ,,Maar we mogen niet klagen, we hebben elkaar.”

Volledig scherm Winston Gerschtanowitz bij Miljoenenjacht. © SBS6

Gerschtanowitz opent het koffertje met de dan nog onbeschreven cheque en wéér springen de tranen in de ogen bij Callista. ,,Het is zo bizar.” Ze happen naar adem als duidelijk wordt dat ze 325.000 euro krijgen. ,,We gaan heel snel eens een dagje weg.” En dat nieuwe huis... daar gaan ze eens goed over nadenken.

Miljoenenjacht werd zondag bekeken door ruim 1,5 miljoen mensen en moest daarmee qua kijkcijfers alleen het Journaal van 20 uur (2 miljoen kijkers) voor zich dulden.

