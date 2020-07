Woeste Boy George kapt interview af: ‘Je hoeft me niet voor te stellen’

Dj Neil Breen belde voor zijn ontbijtprogramma op de zender News Talk 4BC met George O’Dowd, zoals de zanger eigenlijk heet. Breen nam ruim een halve minuut de tijd om George aan te kondigen. ,,Als je, net als ik, bent opgegroeid in de jaren 80, dan weet je: Boy George was groter dan groot. Hij was gigantisch’’, begon hij.



De naar eigen zeggen nerveuze dj noemde twee hits van Culture Club, Do you really want to hurt me? en Karma Chameleon, waarna George aan het woord kwam. Die begon meteen over de ‘vreselijke opmerking’ over zijn muziek.



,,Je hebt zo’n tien nummers gemist die enorm grote hits waren’’, aldus George, toen nog lachend. Toen de dj reageerde dat hij wist hoe groot George ‘was’, werd de zanger boos. ,,Praat alsjeblieft niet over me in verleden tijd, dat is heel beledigend.’’



De diskjockey wilde George alleen opnieuw voorstellen aan de mensen die hem nog van vroeger kennen en nu weer zien in The Voice, benadrukte hij. ,,Je stelt iemand voor die de afgelopen vier jaar op de nationale televisie te zien was’’, riep een inmiddels geïrriteerde George. ,,Je hoeft me niet opnieuw voor te stellen. Ik ben op tv, iedereen weet wie ik ben.’’