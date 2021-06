Wonder woman-actrice Gal Gadot bevallen van derde kindje

interview Wonder Woman Gal Gadot mist Amsterdam: ‘Vooral het Vondelpark bezoek ik graag’

31 maart Sinds zij drie jaar geleden de wereld veroverde als Wonder Woman schiet de status van actrice Gal Gadot als een raket omhoog in Hollywood. Ook in het vervolg WW84 schittert zij weer als de superheldin. In het verschiet liggen veel aantrekkelijke rollen, zoals de titelrol in Cleopatra.