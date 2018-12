'Woody Allen had ooit liefdesrelatie met 16-jarige'

Volgens Babi Christina Engelhardt gaf zij in 1976 als tiener haar nummer aan Allen, die toen 41 jaar was. Niet veel later nodigde de regisseur haar uit in zijn penthouse en brachten ze daar de nacht door. In de staat New York, waar de relatie ontstond, was Engelhardt op dat moment wettelijk gezien minderjarig. Dat veranderde overigens toen ze enkele maanden later zeventien werd.