Woordvoerder Jake Hampel trekt handen af van Barbie

Samantha de Jong tobde met psychologische problemen en deed een zelfmoordpoging. ,,Op 16 januari 2018 ben ik na een familieberaad vanwege de crisis rondom Samantha’s gezondheid gevraagd om de woordvoering hieromtrent zolang als noodzakelijk te voeren. Ondertussen zijn weer diverse nieuwsfeiten de revue gepasseerd en ziet het ernaar uit dat Samantha’s mentale weerbaarheid groot genoeg is om openlijk haar mening te geven en niet altijd op een respectvolle manier”, aldus Hampel, die jarenlang manager was van de televisiepersoonlijkheid. ,,In september heb ik mijn managementactiviteiten beëindigd. Na de echtscheiding en de productie van het programma Samantha en Michael scheiden ermee uit heb ik dit ook aangegeven.”

Verwarrend

Hampel baalt. In Story noemt Samantha de Jong hem een leugenaar. ,,In diverse publicaties ben ik hierna slecht weggezet, maar dat heeft mij nimmer ervan weerhouden privé nog voor Samantha klaar te staan. Via de WhatsApp heeft ze me op 7 maart nog om een programma gevraagd. Op zoek naar een woning en op 14 maart heeft ze bericht dat ze geen interview aan Story had gegeven waarin ze negatief over mijn persoon heeft gesproken. Derhalve was contact tot de laatste snik energieverslindend, tegenstrijdig en verwarrend”.