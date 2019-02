Wordt het Patricia, Menno, Dennis of tóch Navarone?

the voice of hollandWie volgt vanavond Jim van der Zee op als winnaar van The voice of Holland ? Eén vrouw, Patricia, twee mannen, Dennis en Menno, en één band (Navarone) staan vanavond (20.30 u, RTL 4) in de finale. ,,The Voice is het vetste dat ik ooit heb gedaan.‘’

Menno Aben (18, Alphen aan den Rijn). Student. Coach: Ali B.

Type boy-band, gevoelige jongen die met zijn coach Ali B. langsging bij bejaarden. ,,Ik word er heel gelukkig van als ik zing. Ik doe vanavond niet anders dan de eerdere weken, ga niet opeens opera zingen. Ik wil graag eigen liedjes schrijven, ik hoop in de muziekbusiness actief te blijven. Ali B heeft me bijgebracht dat ik op het podium vooral zelf moet genieten. Dat deed ik in het begin van The Voice te weinig.’’

Navarone (Nijmegen e.o.). Coach: Anouk.

Een rockband met een flink aantal vlieguren. Stond al in het voorprogramma van Golden Earring, speelde al op festivals en Navarone mag in het voorjaar twee keer optreden bij de concerten van hun coach Anouk in Ziggo Dome. ,,Wij zijn in elk geval de beste band in The Voice’’, zegt gitarist Roman Huijbreghs. De eerste band ooit in de finale. ,,Hopelijk versterkt The Voice wat we als band al hebben opgebouwd’’, zegt zanger Merijn van Haren.

Patricia van Haastrecht (29, Amsterdam). Actrice/zangeres in musicals. Coach: Waylon.

De enige vrouw in de finale. Heeft dankzij haar werk al ervaring, wordt alom geroemd om haar stem. ,,Met al die mannen om me heen zal ik vanavond zeker mijn charmes in de strijd gooien’’, zegt ze. ,,The Voice was druk, intens en leuk. Vorig seizoen zat ik zelf nog op de bank te kijken, nu sta ik er opeens zelf! Of ik nog rustig door Amsterdam kan lopen? Jawel hoor, hooguit kijken mensen me eens iets langer aan dan anders.’’

Dennis van Aarssen (24, Utrecht). Projectmanager bij een marketingbedrijf. Coach: Waylon.

Zingt crooner-materiaal in de stijl van Frank Sinatra, is favoriet. ,,Leuk dat mensen tot nu toe zo enthousiast over me waren, maar ik koop er vanavond niets voor. De kijkers moeten nog wel op me gaan stemmen. The Voice is wel het vetste wat ik in mijn leven gedaan heb. Het is een heel fijne achtbaan. Waylon heeft me veel geleerd, ook over hoe ik verder moet na The Voice.’’

