Xander de Buisonjé zette zich in voor doorbraak in cold case: ‘Alle eer naar de politie’

Het was een telefoontje dat hij nooit had verwacht te krijgen. Zanger Xander de Buisonjé hoorde aan de andere kant van de lijn iemand van het politieteam dat zich richt op onopgeloste misdrijven - cold cases. Of hij een liedje wilde schrijven over de om het leven gebrachte baby die in 2006 in een vijver in Doetinchem werd aangetroffen. Er is nog hoop heette het liedje dat hij anderhalf jaar geleden uitbracht om aandacht te vragen voor Sem Vijverberg, zoals de baby postuum werd genoemd.