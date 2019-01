Xess Xava model voor nieuwe kledinglijn Yolanthe

‘Let me love you a little more, before you're not little anymore', valt er te lezen op het Instagram-account van Yolanthes nieuwe kledinglijn. In nog geen acht uur tijd heeft de pagina meer dan 1200 volgers gescoord. De outfits, die vooral bestaan uit printjes met ananassen, bananen en meloenen, zien er comfortabel uit en kosten gemiddeld zo'n vijftig euro.



De 3-jarige Xess mocht model staan in de ontworpen pakjes van zijn moeder. Op Instagram stromen de complimentjes voor het ventje binnen. 'Nu al zo fotogeniek!’ en ‘Wat is het toch een knapperd, en wat een leuke kleding', aldus enkele reacties.



Naast Xess is ook het dochtertje van voormalig voetballer Demy de Zeeuw, Roqi, te zien in de kinderkleding van Yolanthe.



Yolanthe opende eind maart haar kledingwinkel op het Spaanse partyeiland Ibiza. Ze verkoopt daar onder meer haar eigen sieradenlijn YC Jewels en heeft later ook nog kleding, hoeden, badmode en haaraccessoires toegevoegd aan de collectie.