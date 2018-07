'XXXTentacion sloot miljoenendeal voor dood'

De 20-jarige rapper zou hebben getekend bij Empire. De oprichter van dat muzieklabel, Ghazi Shami, zegt in de krant dat er 'een aanzienlijke hoeveel nieuw materiaal' beschikbaar is voor de plaat, die niet voor oktober uit zal komen.



Na de dood van XXXTentacion, die eigenlijk Jahseh Onfroy heette, werd bekend dat hij zijn vermogen naliet aan zijn moeder en twee broers. Het testament is opgesteld in november van 2017, de rapper heeft er in aangegeven dat hij geen kinderen heeft. De moeder van de muzikant maakte echter vlak na zijn overlijden bekend dat haar zoon de wereld 'een laatste cadeau' heeft nagelaten, waarbij ze een foto deelde van een echo.