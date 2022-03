Ye ontslaat wéér advocaat, vlak voor nieuwe zitting in scheidingszaak

Kanye, die tegenwoordig Ye heet, zou een moeizame relatie gehad hebben met Melcher, met wie nauwelijks te communiceren viel, aldus TMZ. Bronnen melden dat het juist omgekeerd was en dat de advocaat geen zinnig woord meer met Ye kon wisselen, nadat hij keer op keer zijn grieven via sociale media uitte en die vervolgens weer verwijderde.



Ye wordt vanaf nu vertegenwoordigd door Samantha Spector, die onlangs nog de ex-vrouw van Dr. Dre bijstond in hun scheidingszaak (de ex-vrouw kreeg 90 miljoen euro) en ook actrice Amber Heard vertegenwoordigde in haar scheiding van Johnny Depp (Heard kreeg ruim 6 miljoen euro). Verwacht wordt dat een rechter op woensdag uitspraak doet over de status van Ye’s aanstaande ex-vrouw Kim Kardashian, die heeft aangegeven voortaan als alleenstaand aangemerkt te willen worden, in plaats van gehuwd.