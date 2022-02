Ye opent aanval op Pete Davidson

Ye, zoals rapper Kanye West zich tegenwoordig laat noemen, heeft zondag op Instagram de aanval ingezet op Pete Davidson, de nieuwe liefde van zijn ex Kim Kardashian. In een reeks berichten scheldt hij de comedian niet alleen uit, hij deelt ook een privébericht dat Davidson aan West heeft gestuurd dat gaat over de kinderen van West en Kardashian.

Een van de berichten die West zondag deelt is een screenshot van een bericht dat van Davidson lijkt te komen. Iemand die als ‘Pete’ in de telefoon van Kanye staat, schrijft onder meer dat de opvoeding van de kinderen een zaak is van Kanye en Kim en niet die van hem. Ook hoopt deze Pete de kinderen op een dag te ontmoeten en zegt te hopen dat ze allemaal vrienden zullen zijn. Ye schrijft op Instagram dat Pete de kinderen wat hem betreft nooit zal ontmoeten.

De rapper deelt ook een oud gerucht over dat zangeres Ariana Grande het ooit uitgemaakt zou hebben met Davidson omdat hij intieme foto’s van hen samen naar Mac Miller, de inmiddels overleden ex van Ariana, had gestuurd. Een gerucht dat volgens Amerikaanse media nooit ergens bevestigd is door één van de betrokkenen. In weer een ander bericht maakt West de grappig bedoelde Hillary Clinton-tattoo van Davidson belachelijk en in weer een ander bericht scheldt hij hem uit.

In totaal deelde Ye een tiental berichten over Davidson. Om aan te tonen dat de berichten echt van hem kwamen en zijn account niet gehackt was, plaatste hij ook nog een foto van zichzelf waarop hij een kladblok in de lucht houdt met daarop de datum van zondag en de tekst ,,mijn account is niet gehackt”.