Ye West brengt nieuw album alleen op eigen platform uit

Kanye West deelt smsjes van ex Kim Kardashian op Instagram en stuurt haar een truck vol rozen

Rapper Ye West, voorheen bekend als Kanye, gooit alles in de strijd om zijn ex-vrouw Kim Kardashian terug te krijgen, ook al heeft zij een nieuwe relatie. Op Valentijnsdag stuurde hij haar een zwarte pick-up truck vol rozen, uren nadat hij boze berichtjes de wereld in had geslingerd over Kardashians nieuwe vriend Pete Davidson.

15 februari