Yolanthe in de vlekken en Nicolette zoekt hamster

Boef krijgt rijontzeg­ging van 1,5 jaar en geldboete

14:17 Rapper Boef mag de komende anderhalf jaar geen motorvoertuig besturen. De kantonrechter in Breda trok zijn rijbevoegdheid in, omdat uit internetfilmpjes was gebleken dat hij in 2016 ‘levensgevaarlijke’ capriolen achter het stuur uithaalde.