Yolanthe in supermelige bui en Douwe Bob gaat bijna op schorpioen zitten

Douwe Bob is, terwijl hij op het strand van Bonaire lag, bijna gebeten door een schorpioen. De giftige kruiper had zich verstopt in een badhanddoek.

Stingy little thingy! #🦂 Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 1 Mar 2018 om 12:45 PST

Jan Versteegh trok vanmorgen zijn noren uit de kast om het ijs op de Amsterdamse grachten te testen.

Schaatsen op de gracht!! Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 2 Mar 2018 om 4:26 PST

Yolanthe Seijder-Cabau poseerde vanmorgen met haar zoontje Xess Xava en een oversized tijgershirt, maar ze was kennelijk zó melig dat de fotoshoot ontaardde in een weinig serieuze bende waarbij moeder en kind kraaiden van plezier.

Why? 🤷🏻‍♀️😂 #JustBeingUs #Don’tTakeLifeToSerious 😎🦁 Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 2 Mar 2018 om 4:32 PST

Sterrenstylist Mari van de Ven weet het honderd procent zeker: de pilotenbril kan anno 2018 nog steeds maar dan wel met gele glazen.

Discovering Barcelona ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 2 Mar 2018 om 2:44 PST

Hoera! De nog altijd alleenstaande klaviervirtuoos annex meesterpianist Wibi Soerjadi blaast vandaag 48 kaarsjes uit. Dat viert hij met zijn dalmatiër en een reeks Disneyknuffels. Volgens Wibi is hij nog steeds superfit en ijzersterk. Zo kan hij zich probleemloos met één arm opdrukken.

It’s my birthday!!!🎉🎉😃🎁🎈🎊🎉 Feeling good and strong 😃💪🏽🎉Who can do one arm push ups at the age of 48..😜😜💪🏽😝👍🏽🎉🎉#birthday #wibisoerjadi #onearmpushups #happybirthday Een foto die is geplaatst door null (@wibisoerjadi) op 2 Mar 2018 om 2:43 PST

Dat actrice Liza Sips in verwachting is van haar tweede kindje, was al bekend. Maar nu mag de wereld ook het geslacht van de baby weten: een meisje. Sips en haar man Ralph Manheim werden in april 2016 al ouders van zoontje Jonathan. Het stel verblijft momenteel in New York voor een korte vakantie.

🎀 In verwachting van een MEISJE! 🎀 Wat een droom!! 💓 Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 2 Mar 2018 om 2:27 PST

André Hazes is vandaag weer eens de sportschool in gedoken, omdat hij 7 kilo wil aankomen. Niet met vet maar met spieren als kabeltouwen.

We zijn er weer! Ik moet nog 7 kilo aankomen en dan ga ik cutten met de beste!🏅 @puuranoek #rocky Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 2 Mar 2018 om 2:05 PST

Balen voor Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie. Waren ze net voor een romantisch weekendje in Parijs, moesten ze met gierende banden terug naar Nederland omdat er is ingebroken in hun huis. Xander 'bedankt' de crimi's met een toepasselijk gifje: Thank You!

Tot zover onze vakantie... Gisteren met piepende bandjes uit Parijs moeten vertrekken... Bedankt inbrekers! 🙄👍🏼 #inbraak #dagvakantie #treurigebedoeling Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 1 Mar 2018 om 6:38 PST

Oui, oui, oui, je t’aime... @sophiedbuisonje 🎼🇫🇷 #Parijs #Eiffeltoren #Frankrijk #citytrip Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 26 Feb 2018 om 7:23 PST

De Nederlandse acteur Kenneth Herdigein keert na lange tijd weer terug in de RTL4-soap GTST. Hij kruipt wederom in de huid van de vader van Bing (Everon Jackson Hooi). De twee zijn vanaf volgende week weer samen te zien.

#papa Een foto die is geplaatst door null (@everonhooi) op 2 Mar 2018 om 1:50 PST

Zangeres Lisa Lois is in haar nopjes, omdat haar kerstsingle A Little Bit of Christmas te horen is in een Japanse Netflixserie. Helaas, zo stelt Lisa, is de reeks niet in Nederland te zien. Maar dat het lied te horen is, is volgens Lisa 'al vet genoeg'.

Dit vind ik wel een dingetje hoor!! #ALittleBitOfChristmas #TerraceHouse #Netflix #Japan 🇯🇵 Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 2 Mar 2018 om 1:44 PST

Actrice Eva van de Wijdeveen liep vanmorgen aan tegen een gebruikelijk damesdilemma. ,,Moet ik mijn haar laten groeien of toch weer naar de kapper?'' De meningen van haar volgers zijn - jammer voor Eva - verdeeld.

Wat vinden jullie? Weer laten groeien? Of weer naar de kapper? #throwback#hairstyle#curly Een foto die is geplaatst door null (@evavandewijdeven) op 2 Mar 2018 om 1:17 PST

Dacht Wie is de Mol?-presentator Art Rooijakkers het in Vietnam even rustig te hebben, doken er toch weer kinderen op. Art werd in april vorig jaar vader van tweeling Puk en Keesje en vertrok een paar maanden later naar Georgië voor WIDM. En nu reist hij, terwijl zijn levenspartner thuiszit met de kleintjes, door Azië om dierenbeschermers in de wildernis te spreken.

Vriendjes maken. #eilandleven #heldenvandewildernis Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 1 Mar 2018 om 22:25 PST

Jurylid en choreograaf Dan Karaty pendelt voortdurend heen en weer tussen Nederland en de VS. Na een vliegreis van Schiphol naar Los Angeles heeft hij altijd één hoofddoel: een enorme hamburger scoren bij zijn favoriete snacktent.

First stop after landing in LA. If you’ve been to IN-N-OUT then you get it. If you haven’t, that sucks. 😜Best fast food burger ever! Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 1 Mar 2018 om 21:04 PST

Actrice Anne-Marie Jung kwam er, na het terugkijken van Eva Jineks praatprogramma, achter dat ze wel erg nadrukkelijk met haar handen praat. ,,Kennelijk ben ik bang dat mensen me niet begrijpen.''

Ja, ik ben soms bang dat mensen me niet begrijpen, dus dat moet allemaal gepaard met #handgebaren en #expressie #aantafel bij @jineklive voor @vetfit en m’n eigen #bodyandsoul met #reneetjesportismymiddlenamefroger Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 1 Mar 2018 om 16:24 PST

Danser en choreograaf Timor Steffens geniet nog even met de tong uit zijn mond van de hoge buitentemperatuur in Los Angeles, omdat hij het vliegtuig pakt naar de vrieskist die Nederland heet.

ᴄᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴛʜᴏsᴇ ʟᴀsᴛ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ʀᴀʏs ᴏғ sᴜɴʟɪɢʜᴛ ʙᴇғᴏʀᴇ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ғʀᴇᴇᴇᴢɪɴɢ ɴᴇᴛʜᴇʀʟᴀɴᴅs😪😩 Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 1 Mar 2018 om 13:51 PST

Miley, het best schattige knuffelvarkentje van de Haagse zangeres en rockchick Emmaly Brown, stond vanmorgen op met een jolige bui. Ze kroop op bed om vervolgens de tong naar haar baasje uit te steken.

It’s friday! GO CRAZY! @mileythepig #miley #mileythepig #tongue #twerk #love Een foto die is geplaatst door null (@emmalybrown) op 2 Mar 2018 om 3:29 PST

Jack (4), het zoontje van Thomas Berge en zijn ex-vriendin Myrthe Mylius, is met zijn moeder aan het skiën in Oostenrijk. Volgens Myrthe gaat de kleine jongen als een speer de besneeuwde hellingen af.

4 jaar en als de brandweer! Een foto die is geplaatst door null (@myrthemyliusofficial) op 2 Mar 2018 om 3:25 PST

Harpmeisje en voormalig The Voice-winnares Iris Kroes heeft een nummer geschreven voor de paralympische spelen. De zangeres, die tegenwoordig vooral op cruiseschepen speelt, geeft alvast een voorproefje van wat de gehandicapte sporters te wachten staat.

My new single “Go For Gold” on harp #GoforGold #Paralymics #song #single #harp #song #singing Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Mar 2018 om 3:07 PST

Actrice-zangeres Kimberley Klaver wenst haar volgers vanuit bed een mooie vrijdag. De foto die daarbij hoort, laat drie dingen zien: Kimberley slaapt vermoedelijk naakt, ze heeft een vrij traditioneel ledikant en handige kussentjes om de boel te bedekken.

Friday, a good day.💙😃 Een foto die is geplaatst door null (@kimberleyklaver) op 2 Mar 2018 om 2:02 PST