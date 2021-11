Yolanthe is een sexy duiveltje en Demi staat versteld van buik na bevalling

Oudejaars­uit­zen­ding Matthijs Gaat Door op z’n Frans én met Rob Kemps

De oudejaarseditie van Matthijs Gaat Door wordt een geheel Franse uitzending. De presentatie is in handen van Matthijs van Nieuwkerk én Rob Kemps, het duo dat ook verantwoordelijk is voor de successerie Chansons!

1 november