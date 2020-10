Yolanthe is oneindig verliefd en waarom Juultje zo weinig kleren draagt

Bijna 7,4 miljoen mensen zien Rutte gedeelte­lij­ke lockdown afkondigen

14 oktober Bijna 7,4 miljoen mensen zagen gisteravond hoe premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een gedeeltelijke lockdown afkondigden in hun persconferentie. Hoewel het niet de best bekeken persconferentie tot nu toe is, komen de kijkcijfers in de buurt van die aan het begin van de coronacrisis.