Yolanthe krijgt uitgeputte Xess niet wakker en Gordon is trots op ‘bonusdochter’

He ja, dat misten we nog op tv, een stelletje hedendaagse zeikwijven

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Radio-dj Wietze de Jager had heus geen last van hoogtevrees in een attractie voor kinderen.

Ochtendwallen of niet, actrice Anne-Marie Jung gaat in ieder geval wél naar Londen.

Een half jaar geleden besloot Gordon zijn ‘bonusdochter’ Veerle, bekend van Hit the Road, in huis te nemen. Vandaag, op haar verjaardag, zet de presentator het meisje in het zonnetje. ‘Wat een vreugde breng je in mijn leven!’