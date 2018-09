Yolanthe: Verhaal blinde baby Miguel raakte Wes en mij diep

Dotan pakt songwri­ting weer op en is trots

13:17 Zanger Dotan Harpenau (31) is weer aan het schrijven geslagen. De Amsterdamse artiest, die in april in opspraak raakte toen bleek dat hij zijn carrière en populariteit een boost had gegeven met tientallen nepaccounts op sociale media, hielp zijn Australische collega Dustin Tebbutt.