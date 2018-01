Yolanthe verkast van het mondaine Nice naar de woestijn van Qatar

De verhuizing heeft geen invloed op Yolanthes werkzaamheden in de Nederlandse televisiewereld. Kasper: ,,Het is hooguit een beetje langer vliegen. Ik plan haar werkzaamheden in een blok, maar dat deed ik toch wel.'' Omdat Xess Xava, het tweejarige zoontje van het voetbalstel, nog jong is, blijft hij zijn moeder op haar tripjes vergezellen. Tegen de tijd dat het contract van Wesley weer afloopt, is hij bijna klaar voor de basisschool. ,,Of hij naar school zal gaan in Qatar, dat wordt dan bekeken.''

Emotioneel

Welke programma's Yolanthe voor RTL gaat maken is nog onbekend. Vorig jaar presenteerde ze Reunited , waarin ze mensen bij elkaar bracht die elkaar jaren niet hadden gezien. Kort voor de kerstdagen was de brunette te zien in The Christmas Show in de Ziggo Dome, een show van RTL Live Entertainment.

Qatar - een schiereiland dat grenst aan Saoedi-Arabië - wordt het zoveelste land waar de familie Sneijder een toekomst zal opbouwen. Voordat ze naar het huis met een tuin aan de Côte d'Azur, waar Xess Xava naar lieve lust voetbalt, vertrokken, had het stel luxe appartementen in Istanbul en Milaan. Yolanthe is bovendien vaak op haar geboorte-eiland Ibiza te vinden, waar ze vorig jaar het trendy restaurant XaXa opende.



Over de verhuizing van Turkije naar Frankrijk liet ze in oktober los blij te zijn met een rustperiode. ,,Afscheid nemen van Istanbul en onze vrienden daar was best zwaar. Je hebt in al die jaren iets opgebouwd, vrienden gemaakt, onze zoon is er geboren. Je laat een deel van jezelf achter. Dat was moeilijk. We hebben een afscheidsavond gehad die heel emotioneel was. Gelukkig zijn er alweer vrienden langs geweest in Nice.''