Yolanthe wandelt met zware bepakking en Gordon ontmoet Dr Phil

Recensie Renée van Wegberg omarmt het chanson

10:10 Voor haar titelrol van Liesbeth List werd Renée van Wegberg in 2018 onderscheiden met een Musical Award. Ze zong daarin werk van List, die zij verbluffend fysiek en vocaal gestalte gaf, maar ook van Edith Piaf. Het chanson is de zangeres/actrice op het lijf geschreven en de keuze voor het liederenprogramma List, Shaffy en Piaf is in deze fase van haar carrière een logische en - zoals blijkt - terechte.