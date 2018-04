Yolanthes zus Xelly gaat trouwen met grote liefde Beer

Op instagram doet Xelly - de zus van Yolanthe - het liefdesverhaal nog eens uit de doeken. '21 april 2008 kregen wij verkering en gingen we voor het eerst op vakantie in Florence, 10 jaar later vandaag in Florence vraagt hij mij ten huwelijk! Wij zijn zo verliefd!!!! Wij gaan trouwen!!!!!😍💍 jij bent mijn alles, mijn wereld, zonder jou wil ik niet leven! ' schrijft ze. Ook Beer deelt de verloving op instagram, zij het iets minder expliciet dan zijn kersverse verloofde. 'She said yes!', schrijft hij bij een foto van Xelly's hand met de verlovingsring. Wanneer de twee gaan trouwen, is nog niet bekend. Xelly is de visagiste van bekende Nederlandse sterren. Ze werkt met haar zus Yolanthe, Sylvie Meis en Danie Bles. Daarnaast verzorgt ze de make-up voor shoots van glossy's.

