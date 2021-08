Yorick van Wageningen zegt lidmaatschap Academy op om genderneutraal Gouden Kalf

Van Wageningen, bekend van hits als Oorlogswinter en Girl with the Dragon Tattoo , vindt dat de Academy zonder goed na te denken heeft besloten om voortaan nog maar één prijs uit te reiken voor de beste acteerprestatie in een Nederlandse film. Er wordt voortaan geen aparte prijs meer voor beste acteur en actrice uitgereikt.

‘Ik begrijp niet dat een beslissing zo omvangrijk als deze niet aan de leden is voorgelegd’, schrijft Van Wageningen in een brief. ‘Zelfs al is het genderneutraal maken van de acteursprijzen misschien niet verkeerd; het gekozen moment om dit te doen kan nauwelijks slechter. De hele cultuursector is de afgelopen anderhalf jaar vermoord. Tienduizenden makers staat het water tot aan de lippen. Talent is vernietigd. En uitgerekend dit moment nemen jullie zonder ledenraadpleging een beslissing op basis van buitengewoon geladen identiteitspolitiek waarvan je op je vingers kunt natellen dat die de komende tijd de discussie gaat beheersen.’