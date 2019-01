‘You get a car!’ Vijf memorabele momenten van Oprah Winfrey

videoOprah Winfrey viert vandaag haar 65ste verjaardag. Ze speelde in verschillende films en zette een eigen televisienetwerk op, maar werd het bekendst als talkshowkoningin in The Oprah Winfrey Show. Deze momenten zijn we zeker niet vergeten.

2004: ‘You get a car!’

Misschien wel de meest herhaalde uitspraak van Oprah aller tijden: ‘jij krijgt een auto!’ In 2004 verbaasde ze alle 276 gasten in haar studio in Chicago door die zin een paar keer te herhalen en hen een gratis Pontiac G6 te geven. Alle gelukkigen werden door de redactie zelf zorgvuldig geselecteerd, en dus hadden ze niet geheel toevallig allemaal een auto nodig. Achter de schermen stonden EHBO’ers klaar, voor het geval iemand flauw zou vallen van schrik.

2005: Tom Cruise wordt helemaal gek

Het leek een ontmoeting als in vele andere afleveringen: Oprah die een celebrity (in dit geval Tom Cruise) aan de tand voelt. Maar toen zijn relatie met actrice met Katie Holmes aan bod kwam, kon Cruise zich niet inhouden. Onder het motto ‘wat kan mij het schelen’ sprong de Hollywoodster op de bank en gilde het uit. ,,Hij was verliefd en daar blijkbaar heel erg blij mee’’, concludeerde Oprah droogjes over de nasleep.

2005: T-shirts uit

Het feit dat zo veel vrouwen geen passende beha dragen, frustreerde Oprah zo dat ze in haar show haar kijkers en het publiek vroeg hun T-shirt uit te doen. De ‘bra intervention’ betekende de aftrap van Oprahs Bra Boutique, waarbij ze beha-experts uitnodigde die uitleg gaven hoe Amerika aan een sexy en degelijk bovenstukje moest komen.

2006: roadtrip

In 2006 besloten Oprah en haar beste vriendin Gayle King een 3.000 kilometer lange roadtrip te plannen door de VS. Het stel doorkruiste hun land in een rode Chevy Impala. Uiteindelijk vond Oprah het niet zo baanbrekend als dat ze in haar hoofd had. ,,We hebben allemaal grote dromen en soms is het beter om die droom niet te dromen’', grapte ze.

Verschillende uitzendingen: favoriete dingen