Youp van ’t Hek haalt hard uit naar Arie Boomsma na VI-rel: ‘Gereformeerde inktlap’

Youp van 't Hek heeft in zijn nieuwe column in het NRC flink uitgehaald naar Arie Boomsma. Aanleiding is de oproep van Boomsma aan adverteerders om de talkshow Veronica Inside te boycotten na vermeend racisme van Johan Derksen. ‘Het programma verdwijnt dankzij Arie en die gluiperige Norbert (ter Hall, red.) keurig van de buis. Goed gedaan jongens’, sneert de cabaretier.

Derksen kreeg vorige week veel kritiek nadat hij Akwasi in het Veronica-programma in verband had gebracht met Zwarte Piet. De mannen aan tafel namen in dezelfde uitzending weliswaar afstand van racisme, maar stelden even later ook dat ‘het in Nederland allemaal wel meeviel’. Het leidde onder meer tot een boycot van de internationals en een oproep van bekende Nederlanders om niet meer rond het programma te adverteren. Een van hem was Boomsma.

Reden genoeg voor Van ‘t Hek om de presentator te fileren in een gloednieuwe column. Volgens Van ‘t Hek is Boomsma namelijk een ‘gereformeerde inktlap met geen gevoel voor humor’. En bij die felle bewoordingen laat de cabaretier het niet. Zo schrijft hij ‘niet zonder mondkapje te durven lachen, uit angst dat Boomsma ‘onmiddellijk zijn conclusies trekt’. Van ‘t Hek doet er vervolgens nog een schepje bovenop: ‘Arie deugt. Aan alle kanten deugt-ie. Jezus Christus wat deugt onze Arie. Hij is de opperbevelhebber van het almaar uitdijende gutmenschenbataljon.’

Van ‘t Hek is verbolgen over het feit dat Veronica Inside dreigt op te houden. ‘Inmiddels is de storm rond Veronica Inside bijna gaan liggen. Hoewel? Het programma verdwijnt dankzij Arie en die gluiperige Norbert keurig van de buis. Goed gedaan jongens. Namens heel Nederland hartelijk dank! En ook God is trots op jullie!’, schrijft hij sarcastisch.



Over Wilfred Genee, die in de uitzending fel van leer trok tegen Derksen, heeft Van ‘t Hek ook nog wat te zeggen. ‘Als ik die Wilfred Genee over een jaar met een Daklozenkrant voor een Albert Heijn zie staan krijgt hij van mij geen cent. Zoals ik ook de Appie voorlopig niet meer in ga. Burgerlijke fatsoensrakkers.’

