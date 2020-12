Youp van 't Hek hakt volgende week knoop over oudejaarsconference door

Ian 'Gandalf' McKellen (81) dolblij na krijgen coronavac­cin

17 december Sir Ian McKellen (81) voelt zich ‘euforisch’ nadat hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. De Britse acteur, die onder meer Gandalf speelde in Lord Of The Rings en Magneto in de X-Men-films, noemde het ‘een heel speciale dag’ op sociale media.