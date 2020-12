Youp van ‘t Hek is de man geworden die hij zelf verfoeit

Ik weet dat Youp van ’t Hek een aardige man is, ik heb hem namelijk ontmoet. Maar hij heeft de tijd niet mee, want oud, man, wit en nu ook nog eens boos omdat hij niet meer mag lachen om homo’s. Om die boosheid kracht bij te zetten, roept hij als een verongelijkt kind ‘pisnicht, pisnicht, pisnicht’, waarbij hij stampvoet en langzaam rood aanloopt, althans, in mijn verbeelding. In tegenstelling tot wat hij beweert, mag dit gewoon. Bij mijn weten is er nog geen arrestatieteam onderweg.