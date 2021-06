Youp van ‘t Hek over Janne Schra: ‘Eerste vrouw die Youpie een toontje lager laat zingen’

Youp van ‘t Hek (67): ,,Ik schrijf in het boekje dat bij de plaat Huisje aan C hoort over dit huisje, dat in de tuin stond van ons vakantiehuis in Bergen aan Zee. Hier woonde al heel lang een ontzettend lieve mevrouw, anderhalf jaar geleden stierf ze, op 94-jarige leeftijd. Haar kleinzoon zou in dit huisje komen wonen, leuk joch. Maar het mocht niet van de gemeente, meldde hij ons. ‘Oma werd gedoogd, maar ik mag er niet permanent wonen’.