Youp van ‘t Hek overweegt toch nog oudejaarsconference

Jeangu eert roots: songfesti­va­l­out­fit met Caribisch tintje

13 mei Songfestivalzanger Jeangu Macrooy, die vandaag voor het eerst zijn act Birth Of A New Age in Ahoy repeteert, staat tijdens de finale in een pak met ‘Surinaams’ tintje op het podium. Onder andere het felle blauw van het pak, ontworpen door duo Sylvy ten Broeke en Lissa Brandon, verwijst volgens Team Jeangu naar zijn Caribische roots.