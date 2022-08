Youp van 't Hek: Talkshows, stop met flutonderwerpen en nodig ouders overleden Seb uit

Seb Waterreus was in mei vorig jaar slachtoffer van een noodlottig ongeval. Na een onschuldige stoeipartij met zijn huisgenoten, viel de 22-jarige student door het raam van zijn woning. Hij overleed ter plekke. Zijn ouders begonnen daarna de actie ‘Hoe veilig woon jij eigenlijk?’ Daarmee willen ze ouders, studenten en huisbazen waarschuwen, voor bijvoorbeeld het ontbreken van een goede doorvalbeveiliging.



Ze schreven Youp een brief met het verzoek of hij aandacht aan de actie wilde besteden. De cabaretier moest meteen terugdenken aan een voorval met zijn eigen dochter. Toen die 3 jaar was kroop ze op een veel te lage vensterbank en zat ze al met één voetje uit het raam, terwijl Youp zelf aan het werk was. Nog net op tijd wist hij haar weg te trekken. De volgende dag liet hij meteen een hekje installeren.



Nu, aan de vooravond van een nieuwe studiejaar, waarin vele jonge studenten weer massaal op kamers gaan, besteedt hij graag aandacht aan het onderwerp in zijn column. Zijn bedoeling? ‘Vaak word ik gebeld door talkshows om te komen babbelen over een of ander flutonderwerp. Maar mijn vraag aan Beau, Eva, Humberto, Renze, Johan, Gijp, Wilfred en de redactie van Op1, plus de makers van consumentenprogramma's als Kassa en Radar: nodig de ouders en vrienden van Seb eens uit om hun prachtige actie toe te lichten.’



Hij geeft afsluitend aan dat Seb er weliswaar niet mee terugkomt: ,,Maar hopelijk voorkomt zijn ongeluk heel veel ander verdriet.’